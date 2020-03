Ballando con le stelle sospeso per il Coronavirus? – VIDEO

Stando ad un’indiscrezione riportata dal ‘Corriere della Sera’, il programma Ballando con le stelle potrebbe essere sospeso a causa del Coronavirus.

Ieri sera è giunta notizia che ‘La Corrida‘ di Carlo Conti è stato sospeso a causa del Coronavirus. Altri programmi, come ad esempio ‘Italia’s Got Talent‘, continueranno senza la presenza di pubblico. Parlando dell’attuale situazione, il ‘Corriere della Sera’ spiega che dei provvedimenti simili a quello adottato per lo show di Carlo Conti potrebbero toccare anche un altro programma molto amato dagli italiani: ‘Ballando con le stelle’.

Sul quotidiano si legge: “La sospensione ha presumibilmente a che fare con l’impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso”. Al momento dalla Rai non sono uscite comunicazioni ufficiali a riguardo, anche perché bisognerà capire, qualora il rinvio sia stato vagliato, quando il programma potrà essere mandato in onda.

