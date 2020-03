Accordi&disaccordi: anticipazioni e ospiti puntata 6 marzo 2020

Accordi & disaccordi: tutte le informazioni sul talk show politico condotto dal giornalista Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio.

La scorsa settimana il ritorno della trasmissione condotta da Andrea Scanzi assieme a Luca Sommi e Marco Travaglio ha segnato in seconda serata uno share di 2.3% con 449.000 spettatori. Come dice il titolo, ogni puntata è incentrata su un tema in cui due ospiti parleranno del loro punto di vista, in accordo o meno. Ovviamente anche il talk politico parlerà della situazione di emergenza che sta affrontando l’Italia a causa del Coronavirus. Vediamo insieme i dettagli della puntata.

Accordi & disaccordi: anticipazioni

Il tema della serata sarà “misure straordinarie” e decreti lampo che il Governo ha stilato per cercare di arginare i contagi da Coronavirus. Si parlerà con i due ospiti in studio di come è cambiata in queste settimane la vita con la circolazione del virus anche in Italia, ovvero Barbara Alberti e Giampiero Mughini. Entrambi gli scrittori – abituati a raccontare l’Italia – diranno la propria sulle difficoltà del nostro tempo, tra le paure per il contagio e la battaglia contro un nemico sconosciuto. Quali saranno le conseguenze per la nostra economia? Come cambierà la socialità?

Questa sera alle 22:45 sul @nove torna #AccordiEDisaccordi con @lucasommi72, @AndreaScanzi e @marcotravaglio 🔥 Ospiti in studio gli scrittori Barbara Alberti e Giampiero Mughini, per un dibattito sulla vita al tempo del #Coronavirus. Non mancate 😉 pic.twitter.com/4X3f6U02Ef — Accordi&Disaccordi (@aedtalkshow) March 6, 2020

A queste ed ad altre domande cercherà di rispondere il talk che andrà onda ogni venerdì come sempre in seconda serata, alle 22.45, su Nove.