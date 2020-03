Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri in studio

Torna l’appuntamento oggi su Canale5 con Uomini e Donne Trono Over: nello studio ci saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Torna l’appuntamento su Canale 5 oggi, giovedì 5 marzo, a partire dalle 14:45 con Uomini e Donne e il Trono Over: dopo una piccola discussione tra Valentina e Massimiliano, torneranno in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri che racconteranno la loro storia d’amore. Nelle ultime settimane si è pensato anche ad una rottura, ma i due sono entrati in insieme salutando tutti anche Giovanni Longobardi, ex tentatore di Temptation Island. La coppia svela di aver vissuto un periodo brutto con lo stesso Riccardo che rivela di non pensare di riuscire a risolvere tutti i problemi.

Uomini e Donne Trono Over, le curiosità sulla coppia

La stessa donna svela di non sentirsi ancora desiderata da Riccardo. I due, però, hanno superato la crisi con Ida che si lascia andare una dichiarazione d’amore, rivelando di amare molto di più Riccardo: i due balleranno insieme baciandosi appassionatamente. Ma in studio non mancheranno le polemiche provocate, come sempre, da Marcello e Anna Maria. I due raccontano di essere stati bene insieme durante l’uscita. Inoltre, Gianni Sperti ammette di non credere a nessuno dei due.