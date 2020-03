Stefano Remigi, chi è il figlio del noto cantante: curiosità e vita privata

Chi è Stefano Remigi, figlio del noto cantante ed ex marito dell’attrice Francesca Cavallin: carriera e curiosità, la separazione della coppia.

Il cantante Memo Remigi è sposato con Lucia Russo, dalla quale ha un figlio di nome Stefano. Anche lui, come il padre, lavora nel mondo dello spettacolo ed è un regista.

In passato è stato sposato con l’attrice Francesca Cavallin. La coppia ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo. I due si sono poi separati.

Francesca Cavallin e la separazione da Stefano Remigi

L’attrice qualche tempo fa ha parlato del suo rapporto con l’ex marito Stefano Remigi, spiegando: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio. È stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza’. Poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria”.

In effetti, appena poco tempo prima della separazione, Francesca Cavallin descriveva in tutt’altro modo il rapporto con Stefano Remigi: “Siamo ben organizzati, un tandem perfetto e amante della modernità, senza alcuna paura dello scambio dei ruoli. A bisogno sono nelle sue mani fasciatoio, pannolini e cucina”, diceva intervistata da Vanity Fair.