Stasera in tv – MasterChef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 5 Marzo

Stasera in tv – MasterChef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi...

Stasera a Masterchef Italia vincitore sarà solo uno dei quattro protagonisti rimasti in gara: le anticipazioni sulla finale di MasterChef… Are you ready?

Attesissima a MasterChef, la finale sarà stasera su Sky Uno a partire dalle ore 21.15 e tutte le premesse lasciano presagire un finale esplosivo. Sono rimasti in gara Marisa, Maria Teresa, Antonio e Davide, che si sono fronteggiati in una battaglia senza esclusione di colpi (di padella).

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera in televisione, curiosità sulle scelte dei giudici di MasterChef, sulle Guest Star e, soprattutto, sui protagonisti di questa edizione 2019 / 2020.

MasterChef Italia 9, finale:

tutti contro tutti

La cucina di MasterChef è calda per la finale.

I quattro aspiranti chef giunti all’ultima sfida sono Antonio, Davide, Marisa e Maria Teresa.

Il nono Masterchef italiano che vincerà 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del primo libro di ricette dovrà sorprendere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Le prove:

Mystery Box

Sotto la cassetta i finalisti si troveranno a dover riaffrontare uno dei piatti che, nel bene o nel male, ha segnato il loro percorso nella cucina. La Mystery, infatti si intitola, non a caso Tuffo nel passato . Gli aspiranti chef dovranno dare prova di aver imparato dai propri errori . Chi dimostrerà di aver fatto tesoro dei consigli e delle critiche dei giudici meglio degli altri otterrà un vantaggio fondamentale nell’ultimo Invention Test.

Invention Test

I quattro dovranno replicare i piatti di Paolo Casagrande , chef stellato del ristorante Lasarte di Barcellona.

La finale

Dopo l’ultima, dolorosa eliminazione, i concorrenti rimarranno in tre e dovranno giocarsi il tutto per tutto ai fornelli. Nella finalissima gli aspiranti al titolo proporranno il proprio menù di degustazione ai giudici che, basandosi sul totale dei punteggi ottenuti durante gli assaggi, decreteranno il vincitore di MasterChef Italia 9.

I vincitori di MasterChef delle scorse edizioni:

Spyros Theodoridis Tiziana Stefanelli Federico Ferrero Stefano Callegaro Erica Liverani Valerio Braschi Simone Scipioni Valeria Raciti

