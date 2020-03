Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 5 Marzo

Le Iene Show, condotto stasera in televisione da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei torna con le sue inchieste irriverenti e uno scherzo cattivissimo: anticipazioni e anteprima video

Il consueto appuntamento del giovedì, con la conduzione tutta al femminile di Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, si destreggerà fra ironia, scherzi e inchieste legate all’attualità. Scopriamo insieme tutti i servizi in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.25.

Leggi anche –> Stasera in tv – MasterChef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 5 Marzo

Le Iene Show: le inchieste sull’emergenza Coronavirus

Le irriverenti iene Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei saranno al timone di una puntata ricca di tematiche molto diverse fra loro.

Gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus si affiancheranno a servizi molto… in stile Iene. Si parlerà di Cinesi che dall’Italia stanno rientrando in patria per paura di essere contagiati. Il servizio si intitolerà: Coronavirus, siamo gli appestati.

Le iene, fra inchieste e scherzi

La iena Alessandro De Giuseppe nel suo servizio si occuperà della ricostruzione edilizia in Emilia. La Regione fu duramente colpita da un terremoto nel maggio 2012 e da allora, nonostante i soldi pubblici utilizzati per la ricostruzione, la situazione appare essere sostanzialmente invariata. L’inviato incontrerà Stefano Bonaccini, Presidente della Regione, per chiedere conto di tali ingenti spese.

Dove sono è finito tutto quel denaro? in che modo è stato impiegato? Alessandro De Giuseppe, prove alla mano, dimostrerà come il disastro sia stato fruttuoso per alcuni personaggi che sono riusciti ad accedere a finanziamenti di cui non avrebbero avuto diritto.

Antonino Monteleone condurrà una nuova inchiesta sulla Strage di Erbae assieme a Azouz Marzouk, padre e marito di Yousse Marzouk e Raffaella Castagna (due delle vittime), che tonerà sul luogo del delitto.

Vittime prescelte per gli scherzi di Le Iene Show saranno oggi: Marco Verratti e Eva Grimaldi.

Lo scherzo a Eva Grimaldi, anteprima:

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI