Stasera in tv – Don Matteo 12: trama ottavo episodio di oggi, 5 Marzo

Don Matteo 12 oggi, 5 Marzo, andrà in onda su Rai 1 al posto della gara di Coppa Italia, sospesa a fronte dell’emergenza Coronavirus: le anticipazioni sull’episodio.

Il sacerdote oggi si vedrà doppiamente accusato e le prove contro di lui saranno tanto inattaccabili da costringere il Capitano Anna a un gesto impensabile. La fiction di Rai 1 inizierà alle ore 21.25. Scopriamo insieme cosa accadrà al sacerdote e ai suoi amici spoletini.

Lo spostamento a martedì in palinsesto era stato pensato dai vertici di Rai 1 per non lasciare i fan ancora in attesa del nuovo episodio. Lo slittamento dovuto alla partita di Coppa Italia Napoli-Inter, però, ha portato a un doppio appuntamento settimanale a Spoleto, vista la cancellazione degli eventi calcistici dovuti alle norme di emergenza attuate contro la diffusione del Coronavirus.

Cosa accadrà oggi?

L’ottava puntata per il parroco di Spoleto sarà una delle più difficoltose. La figlia di una donna ritrovata in fin di vita, Chiara, accuserà Don Matteo dell’aggressione e di essere suo padre biologico. La reazione del parroco sarà quella di chiudersi nel silenzio, lasciando il caso totalmente nelle mani di Anna e Cecchini. Scagionare il prete dalle accuse non sarà semplice e, a complicare le cose, ci penseranno i problemi personali che coinvolgeranno entrambi i detective. Il Capitano, seppur coinvolta dalla nuova relazione che sta nascendo con Sergio, sarà travolta da sentimenti contrastanti quando scoprirà che Marco ha comprato di nascosto il suo abito da sposa. D’altra parte il Maresciallo si troverà di fronte a una delle sue piccole bugie che, come al solito, finirà per ingigantirsi portando a risvolti esilaranti. Cecchini vedrà arrivare in paese suor Luciana, una sua zia missionaria alla quale tempo prima aveva fatto intendere di essere il parroco di Spoleto. Per non deludere la suora farà di tutto, sino a trasformarsi in Don Nino, approfittando dell’assenza di Don Matteo.