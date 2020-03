Scuole chiuse oltre il 15 marzo per Coronavirus, si va verso la proroga dell’ordinanza ministeriale che vale per gli istituti di tutta Italia.

Scuole di ogni ordine e grado, università comprese saranno chiuse fino al 15 marzo. Solo ieri la decisione, ma già oggi si parla di un’ulteriore proroga. A dirlo è il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

In una conferenza stampa tenutasi poco fa Locatelli ha spiegato: “E’ stata fatta una scelta di sospendere fino al 15 marzo con la possibilità di riconsiderare e rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che andremo a verificare giorno per giorno”. A chi gli ha chiesto se si possa andare incontro ad una proroga della chiusura ha risposto in modo affermativo: “Potrebbe configurarsi questa eventualità”.

Coronavirus, le ultime notizie: nuovo contagiato a Roma e un morto in Liguria

Un nuovo contagiato a Roma, un morto in Liguria e primi due casi in Val d’Aosta. E’ questo il riassunto delle ultime notizie inerenti al Coronavirus.