Ronaldinho: di cosa è accusato l’ex star del calcio – VIDEO

Di cosa è accusato l’ex star del calcio Ronaldinho, fermato oggi in Paraguay: il ministro dell’Interno chiede rispetto delle regole.

La superstar internazionale del calcio Ronaldinho – uno degli atleti più riconoscibili al mondo – è sotto inchiesta in Paraguay dopo che i funzionari hanno dichiarato che avrebbe tentato di usare un passaporto falso. Smentita la notizia dell’arresto, ma dal Paraguay si parla di un fermo e un’indagine sul suo conto. In ogni caso, la foto dell’ex calciatore in manette ha già fatto il giro del mondo.

Secondo quanto riferito, al 39enne avevano sequestrato i suoi passaporti brasiliani e spagnoli a luglio 2019 per tasse non pagate, ma aveva a quanto pare ancora voglia di viaggiare.

Ma mentre era in Paraguay con suo fratello per promuovere un nuovo libro, i funzionari di polizia sono diventati sospettosi del passaporto che usava per entrare nel paese e hanno deciso di perquisire l’hotel dove si trovava. Il ministro degli interni del Paraguay Euclides Acevedo ha detto a ESPN Brasile che Ronaldinho non è stato arrestato, ma risulta solo indagato. Quindi ha aggiunto: “Rispetto la sua popolarità sportiva ma anche la legge deve essere rispettata. Non importa chi tu sia, la legge si applica ancora”.