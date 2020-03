Mirko Matteucci, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Mirko Matteucci: chi è il noto personaggio televisivo spalla di Zoro, detto anche Missouri 4.

Fedelissima spalla di Diego Bianchi, in arte Zoro, prima a ‘Gazebo’ poi a ‘Propaganda Live’, Mirko Matteucci – detto Missouri 4 – qualche mese fa ha fatto molto parlare di sé.

Noto per le sue scorribande in lungo e largo per l’Italia, al fianco del noto presentatore televisivo, ma anche di Leonardo Parata, improvvisamente è scomparso.

Chi è Mirko Matteucci: cosa sapere sul personaggio televisivo

Solo poco tempo fa, in occasione del 70esimo Festival di Sanremo, il noto personaggio televisivo è riapparso come inviato dell’Altro Festival condotto da Luca Savino. L’ex tassista romano che è stato storica spalla di Diego Bianchi fin dalle prime puntate di Gazebo ha aperto infatti le puntate del programma andato in onda dopo la serata dell’Ariston, per la prima volta in diretta su Raiplay.