Marco Verratti: terribile scherzo al centrocampista – VIDEO

Il centrocampista del PSG e della Nazionale Marco Verratti protagonista e vittima di un terribile scherzo da parte delle Iene.

Si chiama musofobia ed è un termine che deriva dal greco e significa paura dei topi. La paura non riguarda soltanto i topi: si tratta infatti di una paura persistente ed irrazionale verso i roditori in generale, ovvero verso ratti, criceti, scoiattoli ecc.

Ne soffre il centrocampista del PSG e della nazionale azzurra Marco Verratti, vittima di un terribile scherzo delle Iene, architettato in complicità con la sua fidanzata, la modella Jessica Aidi.

Lo scherzo a Marco Verratti: il calciatore ha paura dei topi

Il centrocampista rientra in casa e trova ad aspettarlo la bella modella: quello che non si aspetta di trovare è invece un piccolo ratto che girovaga nel suo appartamento. Successivamente, i topi si rivelano essere più di uno, che infestano l’appartamento parigino del centrocampista azzurro. Si tratta ovviamente di ratti finti, ma il calciatore è talmente sconvolto che non se ne rende conto.

A Marco Verratti viene fatto credere che un derattizzatore sarebbe andato a casa sua per eseguire una disinfestazione. Quando però rientra a casa, nulla sembra essere cambiato, anzi il lavoro è tutt’altro che ben riuscito. Lo scherzo confezionato dal duo Onnis-Corti – complice appunto la fidanzata del calciatore – fa drizzare i capelli al talento azzurro.