Marco Verratti, chi è: età, carriera, vita privata del calciatore

Marco Verratti è un calciatore della Nazionale italiana molto noto anche alle cronache del gossip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Marco Verratti è un brillante calciatore, per la precisione un centrocampista, che attualmente milita nel Paris-Saint Germain e nella Nazionale di calcio italiana. Negli ultimi tempi è stato al centro dell’attenzione mediatica e sotto i riflettori del gossip, per via del suo tradimento ai danni della moglie Laura Zazzara. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Marco Verratti

Marco Verratti è nato a Pescara,il 5 novembre 1992 e sin da piccolo (a cinque anni o giù di lì) si è appassionato al pallone e al gioco del calcio. E’ stato tesserato per la prima volta dalla squadra pescarese Monopello, con cui è rimasto fino al 2006, quando è entrato nelle giovanili del Pescara. Nel 2008, a soli 15 anni, ha esordito nella prima squadra del Pescara, che due anni dopo è arrivata in Serie B sotto la guida di Eusebio Di Francesco (il quale nomina Verratti titolare), e nel 2011 è approdata in serie A grazie anche al talento del giovane calciatore.

Nel 2012 Marco Verratti, appena 20enne, è stato acquistato dal club francese Paris Saint-Germain, dove si fa notare per la sua bravura, ma anche per un carattere irrequieto che gli costa parecchi cartellini gialli. Da ricordare anche la sua carriera nella Nazionale italiana: nel 2010 l’esordio con le giovanili (prima con gli Under-19 e poi con gli Under-20), due anni dopo l’ingresso nella Nazionale maggiore, dove nel 2013 realizza il suo primo gol l’anno, e nel 2019 la discesa in campo con la fascia da capitano nella partita di qualificazione agli Europei 2020 contro il Liechtenstein. Soddisfazioni su soddisfazioni, dunque, che ne fanno tuttora uno dei calciatori più quotati sul mercato.

Un capitolo a parte merita la vita privata di Marco Verratti, che è stato spesso rimproverato per le sue abitudini sregolate e per le sue nottate di bagordi…. anche se lui ha sempre affermato di condurre una vita normale accanto alla sua famiglia. Marco è stato sposato per molti anni con Laura Zazzara, pescarese anche lei e conosciuta tra i banchi di scuola, che lo ha reso papà di due maschietti: Tommaso, nato nel 2014 e Andrea, nel 2018. Nella primavera del 2019, però, hanno iniziato a girare voci su un presunto tradimento di lui ai danni di lei, e poco dopo la moglie Laura ha deciso di divorziare, mettendo fine a 10 anni circa di matrimonio. Nel frattempo Marco si è innamorato della modella e cameriera Jessica Aidi, conosciuta nel locale francese dove lei lavora…

