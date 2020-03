Madre scomparsa con i figli | via dopo litigio col marito

Una giovane madre scomparsa con i figli a seguito di un diverbio con il marito. L’uomo spiega come è andata e si mostra pentito di quanto detto.

Da alcuni giorni una madre è sparita con i figli, dopo essersi allontanata di sua spontanea volontà da casa. Il fatto è successo a Napoli nel quartiere Scampia. Lei si chiama Roberta Faella ed il marito Carmine ha contattato la trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha Visto’ per cercare di rintracciarla.

L’uomo ammette di avere assunto un comportamento ai limiti del violento. “La sera prima che Roberta se ne andasse avevamo litigato. L’ho spinta via mettendole una mano sul petto, ma senza fare forza. Le ho detto che era una cattiva madre. Era mia intenzione scusarmi subito dopo, ma ho preferito aspettare. Lei stava sulle sue, ho pensato che fosse meglio far passare la tensione e che mi sarei scusato il giorno dopo”. Ma la donna proprio all’indomani non era più a casa.

Madre scomparsa con i figli, l’appello disperato del marito

Un comportamento inaspettato, a giudicare dalle parole di suo marito, che in merito al loro matrimonio parla di una relazione serena, priva di problemi e stabile. Ed elogia Roberta. “Lei è una donna molto risoluta e pratica”. Carmine ha ammesso anche di essere “un marito geloso. Mia moglie è molto bella e penso che sia giusto preoccuparmi un pò per le insidie che potrebbe subire. Non la tratto certo da segregata in casa, non l’ho mai fatto. Ogni tanto capita di avere qualche discussione, come tutti. Il fatto che non sia più con me però non mi fa dormire la notte. Aiutatemi a ritrovarla”.

I genitori di lei non hanno voluto commentare il fatto

La redazione di ‘Chi l’ha Visto’ ha provato ad intervistare i genitori della madre scomparsa con i figli, ma senza successo. Di lei, 24 anni, non si hanno più notizie dallo scorso 26 febbraio. Si è allontanata da casa senza portare con sé del denaro, portandosi appresso solamente i due figli avuti con il marito. Tutto il quartiere sta aiutando quest’ultimo nelle ricerche.

