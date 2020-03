La Corrida non va in onda: colpa del Coronavirus – VIDEO

Anche il celebre e popolare programma di Raiuno La Corrida non va in onda questa settimana: colpa del Coronavirus, rischio per i concorrenti.

Il Coronavirus ferma anche La Corrida, celebre e popolare programma che va in onda su Raiuno e che venne creato da Corrado Mantoni. La trasmissione non andrà in onda domani, 6 marzo.

Si tratta di un duro colpo per il programma di Raiuno, che aveva fatto bene contro la concorrenza sia del Grande Fratello Vip, che di Amici di Maria De Filippi.

Ma il programma che nelle ultime edizioni è stato condotto da Carlo Conti non può purtroppo fare a meno del pubblico. Sono gli spettatori in sala a decidere se premiare o contestare la prestazione amatoriale del concorrente. Per cui, a causa del Coronavirus, non è possibile far rispettare alcuni criteri di messa in onda. Stop forzato anche il 13 marzo e vedremo cosa accadrà in seguito.