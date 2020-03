Kate Perry e Orlando Bloom presto genitori: l’annuncio – VIDEO

Presto un figlio in arrivo per Kate Perry e Orlando Bloom: i due protagonisti dello showbiz internazionale diventeranno presto genitori.

Katy Perry è incinta di Orlando Bloom. Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa popstar su Instagram, con tanto di pancione in primo piano.

Leggi anche –> Katy Perry e Orlando Bloom: un anello e nozze imminenti – VIDEO

La coppia più IN dello showbiz dunque fa un annuncio che entusiasma i loro fan. “Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose”, sono le parole della star della pop music internazionale.

Leggi anche –> Proposta di matrimonio in elicottero: le vera storia di Orlando Bloom e Katy Perry

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La popstar si è poi lasciata andare a dichiarazioni davvero entusiastiche: “Forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”. Ha infine sottolineato la felicità di entrambi per questa lieta novella. Felicità che è anche – appunto – quella dei loro milioni di fan in tutto il mondo.