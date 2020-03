I Grandi Giardini Italiani da visitare in treno regionale: l’offerta di Trenitalia da non perdere per questa primavera.

Con l’arrivo della primavera una delle attività tipiche di stagione è la visita a parchi e giardini, meraviglie di cui l’Italia è ricchissima. Dalle regge come quella di Caserta e alle grandi ville signorili, il nostro Paese offre alcuni dei giardini più belli al mondo. Un patrimonio in cui architettura e arte del verde si uniscono in un connubio affascinante, a fare da cornice il pittoresco paesaggio circostante di colline, lago, mare o montagna.

Scenari da favola da visitare anche in un weekend, durante le prossime vacanze di Pasqua o approfittando dei ponti di primavera. Bellezze da visitare comodamente in treno, senza dover prendere la macchina, affrontare il traffico e soprattutto la faticosa ricerca del parcheggio. Grazie a Trenitalia, infatti, è possibile raggiungere i Grandi Giardini Italiani con i suoi treni regionali, che collegano in modo capillare le città e cittadine italiane. L’offerta è contenuta in uno degli imperdibili Travel Book di Trenitalia, appositamente dedicato ai giardini italiani. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Grandi Giardini Italiani da visitare in treno con Trenitalia

Alla scoperta dei bellissimi giardini e parchi italiani ospitati nelle ville storiche e nei palazzi principeschi che popolano il territorio italiano da Nord a Sud. Una rassegna di meraviglie da lasciare stupefatti, una vera e propria gioia per gli occhi da vivere in primavera, quando le giornate miti e soleggiate invogliano a stare all’aperto e le fioriture di stagione si mostrano in tutto il loro splendore. Il momento ideale per visitare i giardini quando offrono il loro spettacolo più bello.

Grazie ai Travel Book di Trenitalia, veri e propri manuali di viaggio con itinerari dedicati è possibile visitare i Grandi Giardini Italiani a bordo dei treni regionali. Dalla Reggia di Caserta a Villa d’Este all’Isola Bella, sono 21 i parchi e giardini da visitare sul nostro territorio, con oltre 2.500 collegamenti al giorno. Luoghi spettacolari d’epoca rinascimentale, barocca e moderna, che costituiscono un patrimonio artistico e botanico senza eguali, raggiungibili con una piacevole camminata di circa 2 km.

Un viaggio ricco di fascino, che permette di eliminare lo stress del traffico, lasciando a casa l’auto e raggiungendo direttamente con il treno regionale i Grandi Giardini Italiani, grazie al Travel Book dedicato.

Ecco le 21 destinazioni, suddivise per regione, dei Grandi Giardini Italiani raggiungibili con il treno regionale grazie a Trenitalia:

Piemonte : Isola Bella – Parco Pallavicino

: Isola Bella – Parco Pallavicino Liguria : Villa Ormond – Villa Grock – Villa della Pergola – Villa Durazzo Pallavicini – Villa Durazzo

: Villa Ormond – Villa Grock – Villa della Pergola – Villa Durazzo Pallavicini – Villa Durazzo Lombardia : Villa Necchi Campiglio – Orto Botanico di Brera

: Villa Necchi Campiglio – Orto Botanico di Brera Trentino Alto Adige : Parco delle Terme di Levico

: Parco delle Terme di Levico Veneto : Giardino Giusti – Orto Botanico di Padova

: Giardino Giusti – Orto Botanico di Padova Toscana : Giardino Bardini

: Giardino Bardini Lazio : Giardino di Palazzo Colonna – Giardini Vaticani – Villa d’Este – Ville Pontificie di Castel Gandolfo

: Giardino di Palazzo Colonna – Giardini Vaticani – Villa d’Este – Ville Pontificie di Castel Gandolfo Campania : Reggia di Caserta

: Reggia di Caserta Sicilia: Orto Botanico di Palermo – Orto Botanico di Catania – Casa Pennisi

A tutti i clienti Trenitalia del trasporto Regionale, inoltre, è riservato uno sconto speciale di 3,50 euro sull’acquisto online della guida “Grandi Giardini Italiani” (prezzo intero 14,00€).

Maggiori informazioni sul Travel Book di Trenitalia “Grandi Giardini Italiani” e sullo sconto per la guida sul sito di Trenitalia: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/i_nostri_travel_book/grandi_giardini.html

