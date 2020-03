Grande Fratello Vip | caos squalifiche | “Zequila e la Elia raccomandati”

Al ‘Grande Fratello Vip 4’ molti telespettatori insorgono sui social network. Signorini e la produzione contestati per presunti favoritismi a due concorrenti.

Al Grande Fratello Vip 4 mai come in altre edizioni del noto reality show risulta concreto il rischio squalifica. Molti dei concorrenti transitati nella casa hanno avuto a che fare con questa spada di Damocle. E qualcuno ci ha anche rimesso le penne, come Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia. Ed ora in diversi tra i telespettatori del GF Vip 4 si scagliano contro il conduttore Alfonso Signorini, accusato di avere salvato dallo stesso destino altri concorrenti. I ‘protetti’ del direttore di ‘Chi’ e della produzione della trasmissione Mediaset sarebbero nello specifico Antonio Zequila ed Antonella Elia. Infatti alcuni loro comportamenti ed interventi censurabili sarebbero stati opportunamente tenuti nascosti, allo scopo di preservarli. Si spiega così la comparsa su Twitter di un hashtag di protesta quale #signorinifuori.

Grande Fratello Vip, regna la confusione

La sensazione è che vengano usati due pesi e due misure, soprattutto a seguito della (comunque più che legittima) squalifica di Salvo Veneziano per le orribili frasi pronunciate contro Elisa De Panicis. Che però pure si è macchiata di atteggiamenti passabili di sanzioni ufficiali. Invece la influencer è uscita dal gioco per semplice eliminazione. Ora il risultato è che la produzione del ‘Grande Fratello Vip 4’ per prima non sappia che pesci pigliare, cosa punire e come. Non resta che confidare nel buonsenso dei partecipanti. Che però fin qui ha latitato in certe occasioni. E fare ricorso alla parola del pubblico sovrano.

