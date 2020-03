Francesca Cavallin, chi l’attrice: ex marito, figli, curiosità e carriera

Chi l’attrice Francesca Cavallin, ex marito e figli: curiosità e carriera, dagli esordi al successo televisivo, il dramma della bulimia.

Classe 1976, Francesca Cavallin è un’attrice italiana molto amata, che si è fatta conoscere per il ruolo di Bianca Pittaluga in “Un medico in famiglia”. Sposata col regista e figlio d’arte Stefano Remigi, la coppia ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo. I due si sono poi separati.

In un’intervista di qualche tempo fa, ha confessato: “Ho sfiorato l’anoressia e per molto tempo ho sofferto di bulimia. Un po’ perché non mi riconoscevo, mi vedevo troppo diversa dalle altre ragazze”.

Carriera e curiosità su Francesca Cavallin

Dopo la laurea in lettere moderne a Padova, Francesca Cavallin sceglie la strada del teatro. Dal 2003, è autrice e conduttrice della rubrica La piccola Enciclopedia dell’Arte contenuta nel programma Style sul canale Leonardo di Sky. Negli stessi anni, è nel cast della soap opera Vivere, dove interpreta Irene Monteleone. Diventa un’attrice televisiva molto amata, anche se la vera svolta arriva con Un medico in famiglia, del cui cast fa parte dal 2009 al 2016.

Tra i registi che l’hanno diretta in televisione, ci sono Giorgio Capitani, Christian Duguay e Claudio Bonivento. Poi ancora Michele Soavi e Cinzia TH Torrini. Tra i ruoli più importanti, quello di Lady Diana in Coco Chanel, una miniserie coprodotta da Rai Fiction e Lux Vide per l’Italia. Al cinema ha invece esordito nel 2006 con il film Vita Smeralda, diretto da Jerry Calà. Pochissime sono comunque le sue apparizioni sul grande schermo.