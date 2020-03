Eric Dier | aggressione a tifoso dopo Tottenham Norwich | VIDEO

Il centrocampista Eric Dier protagonista di una clamorosa aggressione subito dopo l’incontro di FA Cup, Tottenham Norwich. Cosa è successo.

Ne abbiamo viste di tutti i colori nel calcio italiano, ma quanto compiuto in Inghilterra dal calciatore Eric Dier le batte tutte. Il 26enne centrocampista del Tottenham, con all’attivo anche 40 convocazioni nella nazionale inglese, ha aggredito un tifoso avversario al termine dell’incontro di FA Cup tra la sua squadra ed il Norwich. Partita che i bianchi di Londra hanno perso per 4-3 ai calci di rigore, venendo quindi eliminati dalla competizione agli ottavi di finale. Ma al fischio finale che ha fatto seguito alla lotteria dei penaltis, Eric Dier è corso di gran carriera verso gli spalti per poi arrampicarsi di corsa verso una precisa direzione. Lì aveva preso posto un tifoso del Norwirch che lo aveva insultato. Dier non ci ha visto più e lo ha aggredito, entrando in contatto diretto con quest’ultimo.

Así arrancó todo: Mourinho declaró en conferencia de prensa que un fanático del Tottenham insultó a Eric Dier, su hermano (que estaba en la tribuna) reaccionó y el jugador de los Spurs se metió en el medio. pic.twitter.com/OEeJyB19kG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

Eric Dier, l’aggressione avvenuta dopo Tottenham Norwich

Il calciatore ha raggiunto il supporters rivale dopo avere attraversato diverse file degli spalti ormai lasciate libere da chi aveva assistito al match e se n’era andato. Oltre agli insulti, la molla che ha fatto perdere la ragione a Dier sarebbe stata una serie di ululati razzisti rivolti al suo compagno di squadra Gedson Fernandes. Un’altra vicenda che poco ha a che fare con il calcio ma che riguarda una personalità nota di questo sport è quella dell’arresto di Ronaldinho. L’ex attaccante di Brasile, Barcellona e Milan è finito in manette nelle scorse ore in Paraguay.

