Elisabetta Gregoraci | lutto tremendo | “Sei morta giovanissima” FOTO

La bellissima Elisabetta Gregoraci parla della scomparsa di una persona a lei molto cara. Il dolore per il lutto vissuto è insopportabile.

A distanza di anni Elisabetta Gregoraci tira fuori un grave lutto vissuto in passato. Si tratta della scomparsa di sua mamma Melina, avvenuta ormai molto tempo fa. E questo post cozza con i soliti di spensieratezza ed anche di sensualità che la 40enne showgirl calabrese originaria di Soverato è solita pubblicare. La mamma di Elisabetta Gregoraci scomparve nel 2010 a causa di un cancro al seno. Il 4 marzo è ricorso il giorno del suo compleanno, e nel 2020 avrebbe compiuto 61 anni. L’ex moglie di Flavio Briatore ricorda così la donna.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Auguri mammina mia ❤️buon compleanno. Oggi avresti compiuto 61 anni. Te ne sei andata via giovane giovanissima troppo in fretta. Sono già da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima. Si, perché tu sei sempre accanto a me, a noi. Ci manchi immensamente, a me, a Marzia, a papà Gabry, Ginevra e Nathan che tra pochi giorni compirà 10 anni e il tuo più grande desiderio era stare con lui. Il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia. Vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e del tuo altruismo. E spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti”.

Messaggi anche da Briatore e da tanti vip

Il post continua. “Mammina mia non abbandonarci mai, abbiamo bisogno sempre della tua guida. Pensaci e prega per tutti noi, ci manchi tanto. Ti amo, la tua Eli”. Parole bellissime alle quali ha risposto la sorella di Elisabetta, Marzia. “La nostra mamma ci guiderà sempre e non ci abbandonerà mai! Sarà la guida per i nostri figli come lo è ancora per tutti noi ❤️ NOI sappiamo”. Ed anche Flavio Briatore ha risposto, scrivedo: “Persona straordinaria la mamma di Eli manca a noi tutti”. E non mancano gli attestati di stima e di affetto di diversi altri vip.

