Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: il comunicato ufficiale

Dopo le voci insistenti circolate negli ultimi mesi, arriva il comunicato ufficiale: Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati.

Da qualche tempo a questa parte giravano voci sempre più insistenti sulla separazione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Addirittura alcuni sostenevano che il leader di Forza Italia si fosse preso una cotta per Marta Fascina, esponente napoletana del partito. Il settimanale scandalistico ‘Novella 2000‘ aveva voluto vederci chiaro ed aveva chiesto conferma alla Pascale.

Lei rispose che Marta viveva stabilmente nella tenuta di Arcore, ma aveva aggiunto che non era a conoscenza di una relazione sentimentale tra i due. Qualora fosse stata confermata, avrebbe preso una strada diversa da quella dell’ex Cavaliere. Nonostante questa parziale smentita, in questi giorni ‘Diva e Donna’ ha riportato ulteriori voci sulla separazione tra Francesca e Silvio.

Berlusconi e la Pascale si sono lasciati, il comunicato

L’informazione ottenuta da ‘Diva e Donna’ viene in parte smentita dallo staff di Berlusconi in un comunicato ufficiale. In questo, secondo quanto riportato da ‘Gossip e tv‘, si legge: “Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

Dopo il comunicato, ‘Adn Kronos‘ ha contattato la Pascale che sulla notizia ha detto: “Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui. Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino… Va bene così”.