Bambino picchiato | sconosciuto lo aggredisce su bus perché piange

Durante una normale corsa sul bus, un giovane si rende protagonista di un brutto episodio con un bambino picchiato per un motivo assurdo.

Un uomo ha compiuto un gesto davvero orribile, con un bambino picchiato a bordo di un autobus sul quale stavano viaggiando. I due non si conoscevano e l’aggressione è avvenuta perché il piccolo stava piangendo.

Lui allora l’ha colpito dietro alla testa, per poi darsi alla fuga poco dopo, alla prima fermata disponibile. La polizia è alla ricerca di questo individuo in tutta la regione del Bedforshire, in Inghilterra, con la madre del bambino picchiato che ha sporto anche una denuncia per aggressione. C’è l’aggravante di avere agito contro un minore. E dell’uomo in questione esistono dei frame estrapolati da una telecamera di sicurezza.

Bambino picchiato, ora è caccia all’uomo

Le stesse autorità hanno diffuso delle immagini che mostrano il volto dell’aggressore, richiedendo a chiunque lo avesse visto di fornire le informazioni utili. Il bambino si trovava in un passeggino, con la mamma accanto. All’improvviso si è messo a piangere e lo sconosciuto lo ha colpito tutto d’un tratto con violenza dietro alla nuca. Nelle immagini rilasciate dalle autorità, vestiva con una felpa con cappuccio, di colore rosso scuro, pantaloni grigi, grandi cuffie nere ed uno zaino. È di carnagione bianca con capelli corti color castano chiaro. L’incidente è stato definito come “scioccante”.

