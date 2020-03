Conosciamo meglio la storia della moglie di Carlo Calenda, Violante Guidotti Bentivoglio: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Violante Guidotti Bentivoglio nasce a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, nel 1973. Di origini nobili, è diventata un punto di riferimento nel mondo della comunicazione. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, lavora come manager nel settore. La donna ha assunto il ruolo nei mesi scorsi come testimonial nella prevenzione dei tumori, malattia da cui è stata colpita. E così è stata presente a diversi eventi, tra cui ‘Race for the cure 2018’, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e in Europa.

Violante Guidotti Bentivoglio chi è: vita privata

Violante è legata sentimentalmente a Carlo Calenda quando i due avevano 18 anni. Molti innamorati, i due hanno avuto tre figli. Nel momento della malattia della donna lo stesso Carlo Calenda ha svelato su Twitter: “Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle Feste dell’Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma. Oh ma non è che sparisco. Continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo. Dopo figli e moglie e con qualche limitazione in più rimane una priorità. Adelante”.