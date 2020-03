Valeria Parrella, chi è il marito Davide Iodice: età e carriera del regista

Conosciamo meglio la storia del marito di Valeria Parrella Davide Iodice: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del regista

Davide Iodice nasce a Napoli nel 1968. Si diploma in regia Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, mentre nel 1992 fonda con Marina Rippa, Raffaele Di Florio, Massimo Staich e altri artisti la compagnia Libera mente. Dal 1995 al 1999 lavora col Centro di ricerca teatro nuovo di Napoli di cui diventa condirettore artistico. Collabora con Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, con Carlo Cecchi e con il Teatro di Leo. I suoi spettacoli, oltre che dalla compagnia Libera mente, sono stati prodotti dal Crt di Milano alla Biennale di Venezia dal Festival di Santarcangelo al Berliner Festpiele dal Teatro Laboratorio San Leonardo di Leo de Berardinis allo Yorkshire Dance. Inoltre, realizza opere radiofoniche per Radio 3 Rai con la collaborazione di Goffredo Fofi e Maurizio Braucci e un cortometraggio sulle periferie in collaborazione con Roberta Torre, Pasquale Pozzessere, Giovanni Maderna.

Valeria Parrella, chi è il marito Davide Iodice: vita privata

Dal 2014 è sposato con Valeria Parella, giornalista e scrittrice napoletana. I due vivono a Napoli ed hanno avuto un figlio di nome Andrea.