Valeria Parrella chi è: età, carriera e vita privata della scrittrice

Conosciamo meglio la storia di Valeria Parrella: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della scrittrice

Valeria Parrella nasce a Torre del Greco il 20 gennaio 1974. Cresce a Nocera Inferiore, diplomandosi liceo Classico Giambattista Vico. Si laurea in Lettere Antiche all’Università di Napoli Federico II con una tesi in glottologia: si specializza come interprete della Lingua Italiana dei Segni e lavora all’E.N.S. di Napoli. Il suo debutto narrativo arriva nel 2003 con una raccolta di sei racconti, Mosca più balena. Dopo due anni esce con u’altra raccolta di racconti, Per grazia ricevuta (Minimum fax). Nel 2007 inizia la sua attività teatrale pubblicando con l’Editore Bompiani Io Clitemnestra. Tante le collaborazioni teatrali come Ciao Maschio, Tre terzi, raccolta di tre brevi pieces teatrali, pubblicate da Einaudi (2009) e scritte dalla Parrella insieme a Diego de Silva e Antonio Pascale. Il suo testo si intitola “L’incognita ‘Mah'”; Antigone (2012); Dalla parte di Zeno (2016). Nel 2008 pubblica il suo primo romanzo, Lo spazio bianco, vincitore del Premio Letterario Basilicata. Nel 2013, con Antigone, ha vinto il Premio Le Maschere del Teatro italiano come Miglior autore di novità italiana. Collabora con La Repubblica e con l’Espresso: dal 2006 cura la rubrica di libri del settimanale Grazia.

Valeria Parrella chi è: vita privata

Donna molto riservata e schiva, non ha profili social. Dal 2014 è sposata con Davide Iodice, regista teatrale italiano. I due vivono a Napoli ed hanno avuto un figlio di nome Andrea.