Uomo cerca di aprire la porta d’emergenza in volo, aereo costretto all’atterraggio

Un passeggero ha cercato di aprire una delle porte d’emergenza mentre era in volo su un aereo di linea. Fermato dallo staff e da altri passeggeri.

I passeggeri del volo 2300 partito da Chicago e diretto a Dallas hanno vissuto attimi di panico quando un uomo si è alzato ed ha messo in pericolo la vita di tutti. Per cause ancora sconosciute, infatti, il passeggero si è diretto verso una delle uscite d’emergenza ed ha cercato di aprirla mentre il velivolo si trovava in volo. Se ci fosse riuscito, non solo sarebbe stato sbalzato fuori dall’aereo, ma avrebbe messo a rischio la vita di tutti i presenti.

Per fortuna il tentativo è stato intercettato da alcuni membri dello staff che lo hanno bloccato prima che fosse troppo tardi. Questi, aiutati da alcuni passeggeri, lo hanno immobilizzato e bloccato a terra. Una volta preso il controllo della situazione, uno di loro è andato ad avvertire il pilota di quanto successo ed è stato stabilito un atterraggio d’emergenza a St.Louis.

Aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza: stanno tutti bene

A raccontare l’accaduto è uno dei passeggeri che su Twitter ha scritto: “L’uomo è stato sbattuto a terra e immobilizzato finché non siamo atterrati”. Lo stesso spiega poi che tutti i passeggeri sono atterrati sani e salvi e che, spavento a parte, non ci sono state conseguenze in seguito all’incidente. Prima che l’aereo giungesse all’aeroporto, il pilota aveva spiegato che l’atterraggio si era reso necessario per l’intemperanza di un passeggero. All’arrivo in aeroporto, infatti, l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di polizia. L’accaduto è stato confermato anche da un portavoce dell’aeroporto: “Il volo 2300 dell’American Airlines è stato deviato verso St. Louis alle 19:39. La polizia del’aeroporto ha collaborato per estrarre la persona dall’aereo”.