Stasera in tv – L’assedio di Daria Bignardi oggi 4 Marzo: tutti gli ospiti

Stasera in tv – L’assedio di Daria Bignardi oggi 4 Marzo: tutti...

La trasmissione di Daria Bignardi, L’assedio, tornerà stasera in televisione con le sue interviste esclusive: le anticipazioni su cosa accadrà.

La trasmissione condotta da Daria Bignardi oggi, 4 Marzo, andrà in onda alle ore 21.25 su Canale 9.

Come la padrona di casa ci ha abituato, le interviste in agenda saranno incentrate su un dialogo aperto e colloquiale che, con leggerezza, arriverà a toccare tematiche spinose e improntate sull’attualità.

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di L’assedio.

L’assedio, ospiti di oggi:

Carlo Calenda

Il leader del movimento politico Azione concederà un’intervista a Daria Bignardi partendo dalla sua ultima dichiarazione:

“Attualmente sono in quarantena per due settimane, come i deputati italiani del nord, ma io ho fatto un evento a Padova e quindi conta anche questo. Gli eurodeputati che sono stati in zone a rischio in certe regioni italiane non vanno all’Europarlamento: la settimana scorsa non c’era la riunione e non andranno anche questa settimana”.

Quanto incide l’emergenza Coronavirus sulla politica, sul Governo, sull’economia del nostro Paese? Carlo Calenda risponderà a questa e ad altre domande esponendo il suo punto di vista sulle delicate questioni.

La partecipazione a Sanremo 2020 non ha fatto che amplificare il femomeno Piero Pelù, uno degli artisti dalla carriera più longeva in Italia:

“Siamo PUGILI, ma siamo anche FRAGILI. Lo dice la realtà di questo periodo, e lo dice anche il nuovo album. Grazie a chi se lo sta godendo, a chi continua a guardare il video di GIGANTE, che ha superato i 4 milioni di views” , ha detto in un video sui social il cantante.

Piero Pelù si racconterà a Daria Bignardi ripercorrendo le tappe di questa carriera e lasciando ampio respiro ai suoi ultimi, frenetici e bellissimi passi.

La scrittrice è anche un’attivista che si è data con forza all’impegno politico. Fa parte del gruppo di scrittori che conducono il laboratorio con i ragazzi detenuti nell’Istituto Penale Minorile di Nisida e ne ha raccontato l’esperienza nel romanzo Almarina, edito nel 2019.

L’ideatore del progetto è Paolo Mottana che è professore di filosofia dell’educazione e di Ermeneutica della formazione e pratiche immaginali presso l’Università di Milano Bicocca.

Il progetto, i cui obiettivi sono nel Manifesto pubblicato su internet, sottolinea alcuni punti fondamentali per comprendere il metro di giudizio con cui lo staff sta volgendo verso la sua mission. “ Guarderemo negli occhi i tabù”, raccontano, per creare una pellicola che sappia trasmettere quanto sesso e comunicazione debbano essere visti in modo nuovo, come imprescindibili l’uno dall’altra.

La conduttrice si avvarrà, inoltre, della partecipazione di Luca Bottura.



