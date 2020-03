Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 4 Marzo

Piero Chiambretti a Cr4, stasera in televisione, festeggerà in anticipo l’8 Marzo, festa delle donne: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 Marzo

Questa puntata con Piero Chiambretti di Cr4 – La Repubblica delle donne sarà all’insegna dell’8 Marzo, festa nazionale dedicata al gentil sesso. Gentile, ma deciso potremmo dire perché, come la trasmissione ha dimostrato, sotto vari aspetti e per molti versi la femminilità rappresenta una marcia in più.

La trasmissione di Rete 4 inizierà alle ore 21.25.

Scopriamo insieme le anticipazioni sulla puntata.

Cr4 – La Repubblica delle donne, in vista dell’8 Marzo

Fra pochi giorni sarà l’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, e il programma festeggia stasera in anticipo la ricorrenza. Ospite nello studio di Piero Chiambretti sarà Michelle Hunziker che si racconterà partendo dagli inizi della sua carriera per ripercorrerne le tappe e i suoi progetti per il futuro. Non solo. La show girl racconterà molti dettagli inediti sulla sua vita privata e sentimentale (che tanto interessa ai fan). A sorpresa a dare un pizzico di brio alla conversazione si inserirà fra ospite e padrone di casa Vittorio Feltri. Il giornalista, presenza fissa a Cr4, ha rivelato infatti che quando Tommaso Trussardi iniziò a corteggiare la sua futura moglie con dei messaggini, fu proprio lui a fargli da consigliere e a metterci il suo zampino.

Le donne, da punto di vista

Michelle Hunzicher racconterà anche del suo impegno contro la violenza sulle donne. Interverranno in puntata anche Gessica Notaro e Antonio Maggio, che si esibiranno nel brano intitolato La faccia e il cuore. Fresca di eliminazione al Grande Fratello Vip, ci sarà in studio per raccontarsi e raccontare la sua recente esperienza nella Casa Clizia Incorvaia. L’ampio spazio dedicato all’arte sarà riempito dalla personalità di Annalisa Chirico e di Vittorio Sgarbi.

