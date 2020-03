Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: anticipazioni e concorrente di oggi

Chi vuol essere milionario su Canale 5 riparte con l’avventura finale verso la scalata al milione: il concorrente di oggi, 4 marzo, ultima puntata in prima serata!

L’ultima delle sette puntate in prima serata di Chi vuol essere milionario è ormai alle porte. Stasera si aprirà il sipario su quello che si spera sia anche l’ultimo concorrente in gara perché, se davvero lo fosse, potrebbe anche essere il nuovo campione.

La trasmissione inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Cosa accadrà oggi, 4 Marzo? Scopriamolo insieme.



Chi vuol essere milionario: cosa ci aspetta stasera

Sarà ricca di sorprese come le precedenti?

Come spesso accade, il comunicato stampa sulla puntata di oggi ha lasciato molto spazio alla fantasia, ma su un concetto è stato chiaro e conciso:

“Ottima capacità di ragionamento, cultura generale, nervi saldi e un pizzico di fortuna restano le qualità fondamentali richieste ai giocatori di Chi vuol essere milionario? per mettersi alla prova e tentare di diventare milionari”.

Non serve altro… come se questo fosse semplicemente un dato di fatto, assodato. Molte solo in realtà le difficoltà che si incontrano durante la scalata al Milione, che domanda dopo domanda appare essere un traguardo sempre più arduo da raggiungere.

Un destino si compie in quelle 15 domande che emozionano il concorrente come tutto il pubblico, in studio come a casa.

E non si tratta solo di un riflesso. Nel percorso il concorrente si racconta e mostra di sé lati che, forse, neanche lui era conscio di possedere. Accade così che una persona tra quelle che siedono davanti a Gerry Scotti possa reagire in un modo del tutto inaspettato, alla vittoria come alla sconfitta. Accade, così, che l’ultimo vincitore, Enrico Remigio vinca 1 Milione di euro senza scomporsi più di tanto, facendo insorgere buona parte dei telespettatori sui social. Ma il bello di questo format è anche questo: una stessa dinamica che si ripete e che porta a risultati inesorabilmente diversi.

L’edizione speciale in occasione del 20° anno di età di Chi vuol essere milionario, trasmessa in prima serata, sta per volgere al termine, ma le speranze dei concorrenti di raggiungere il milione, neanche per sogno.

