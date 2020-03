Sarabanda, grande ritorno con Enrico Papi su Tv8 – VIDEO

Sarabanda, uno dei titoli più celebri e di maggior successo della televisione generalista italiana, sta per tornare con Enrico Papi su Tv8.

Grandi novità in arrivo su Tv8, il canale free made in Sky. Secondo fonti molto ben informate sta infatti per tornare sul piccolo schermo generalista uno dei titoli storici della televisione italiana: Sarabanda. Un programma che, con la brillante conduzione di Enrico Papi, ha imperversato dalle frequenze di Italia1 per tante stagioni, dando sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Ora, a grande richiesta, una nuova edizione su un altro canale.

La riedizione (con altro nome) del mitico show Sarabanda

Sarabanda tornerà sul piccolo schermo con un altro titolo (quello originale essendo di proprietà di Mediaset) sulle frequenze di Tv8, ma alla conduzione ci sarà ancora il suo storico padrone di casa, Enrico Papi, diventato ormai lo storico volto del canale (attualmente è impegnato alla guida della finale di Italia’s got talentm e dell’access time della rete Guess my age).

Stando alle indiscrezioni, la nuova serie di Sarabanda non avrà cadenza quotidiana, come invece accadeva su Italia1, ma occuperà tutta la prima serata, per un totale di 6 puntate. Va da sé che se il programma (prodotto dal gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti) andrà bene potrà verosimilmente essere riproposto, magari con un altra formula, nella prossima stagione televisiva.

L’appuntamento con Sarabanda 2020 è probabilmente per il prossimo maggio: a breve, emergenza Coronavirus permettendo, saranno registrate le prime puntate, che si annunciano come sempre ricche di sorprese, adrenalina e ilarità, oltre a tanta tanta musica.

