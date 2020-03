Padre tortura il figlio di 7 anni: il bimbo viene trovato sepolto nel cemento

Un padre colpevole di abusi e torture ai danni del figlio di sette anni viene condannato a 72 anni di reclusione dopo che il bimbo viene trovato morto.

Un continuo maltrattamento dovuto alla natura malvagia del padre è costato la vita a Caden McWilliams, bimbo di appena 7 anni. Il suo corpo privo di vita è stato trovato sepolto nel cemento, all’interno di una gabbia per cani, nel dicembre del 2018. Gli investigatori hanno immediatamente sospettato del padre, Leland Pankey, già condannato per abuso e violenze ai danni della moglie. Dall’autopsia, infatti, è risultato che il piccolo aveva fratture al cranio, al busto e agli arti. Inoltre il suo peso era inferiore alla norma e questo fa pensare che l’uomo l’abbia volutamente affamato.

Sebbene non sia stato possibile determinare con certezza la data della morte del piccolo, si pensa che Caden sia morto nel luglio del 2018. Dalla ricostruzione processuale è emerso che il bambino veniva tenuto imprigionato in una gabbia e lasciato in balia delle condizioni atmosferiche senza acqua né cibo. La morte, dunque, potrebbe essere stata causata dalla malnutrizione e dal caldo eccessivo dell’estate.

Padre uccide e seppellisce il figlio: condannato a 72 anni di reclusione

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror‘, a distanza di poco più di un anno dal ritrovamento del cadavere si è concluso anche il processo ai danni dei due genitori. La corte di Denver ha infatti condannato la madre a scontare 32 anni di carcere per non aver denunciato gli abusi del marito e aver lasciato morire il figlio. L’uomo invece è stato condannato a 72 anni di carcere per omicidio volontario.

Prima della pronuncia della sentenza, l’avvocato dell’accusa ha dichiarato: “Si tratta di uno dei casi più terrorizzanti mai trattati dall’ufficio del pubblico ministero di Denver. I reati di Panckey erano intenzionali, deliberati, pianificati, insensibili, egoistici e privi di qualsiasi umanità e senso di pietà. Scioccano la coscienza collettiva e sono incomprensibili per la gente di Denver”.