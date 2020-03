Madre abbandona figlio | il bimbo lasciato senza acqua e cibo

Una madre abbandona figlio in una casa priva di corrente elettrica, di acqua e di cibo. Il minorenne non la vedeva da prima di Natale.

Una madre abbandona il figlio per svariati giorni all’interno di una casa diroccata. La vicenda è avvenuta ad Escambia, in Florida, dove una 39enne, una certa Autumn Lee Beede, è stata arrestata dopo che sono emerse tutte le prove della sua colpevolezza. La vicenda risale allo scorso 29 febbraio, con il ragazzino soccorso da alcuni vicini di casa ai quali si era rivolto per ricevere acqua e cibo. Il minorenne si trovava in una abitazione priva anche di corrente elettrica. Ma la scoperta, effettuata dalla polizia, è avvenuta non a seguito di una segnalazione degli stessi vicini bensì da un controllo di routine sul benessere svolto dai poliziotti. All’interno della casa gli agenti hanno riportato a verbale “un nauseabondo tanfo di materia fecale”. Un testimone ha riferito alla polizia che il ragazzo viveva senza la supervisione di un adulto dal 5 al 14 febbraio.

Ed un altro ha detto di aver portato a casa delle bottiglie d’acqua dopo che il ragazzo si era rivolto a lui per chiedere aiuto. L’età ed il rapporto del bambino con la donna arrestata non sono stati resi noti dalla polizia. Ma si ritiene con tutta probabilità che debba trattarsi proprio del figlio di lei. Assieme ai due viveva anche un uomo, il quale risulta avere subito un provvedimento di arresto lo scorso 5 febbraio. Erogazione di acqua e di corrente elettrica mancavano da un mese per il mancato pagamento delle relative bollette. Il ragazzino ha risposto alle domande delle autorità e ha affermato che comunque non vedeva la donna arrestata dallo scorso 23 dicembre. Autumn Lee Beede si trova ora nella prigione della Contea di Escambia con la cauzione per il suo rilascio fissato a 5mila dollari. Al cambio poco meno di 4500 euro. La donna è uscita di galera dopo 24 ore.