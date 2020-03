Lotteria degli scontrini | il Fisco mette in palio fino a 5 mln

Tra non molto partirà la lotteria degli scontrini, una misura istituita dal Fisco per debellare una volta per tutte l’evasione. Cosa si vince e come partecipare.

Partirà a breve la cosiddetta lotteria degli scontrini prevista da provvedimenti ufficiali da parte del Governo. Si tratta di una delle misure concepite per contrastare l’evasione fiscale, che praticamente da sempre fa misurare livelli sempre troppo alti in Italia.

Il via ci sarà nel prossimo mese di luglio, con tre premi mensili dall’ammontare di 30mila euro l’uno per chi compie i propri acquisti con moneta contante, ed altri 10 premi da 100mila euro ciascuno per chi invece comprerà con moneta elettronica. Infine, al termine di ogni anno, avrà luogo anche una maxi estrazione finale con dei premi fino ad un milione di euro sempre per chi ha pagato con moneta liquida, e 5 milioni per chi invece ha scelto carte di credito o simili. Tutte le vincite saranno esentasse, e quindi al netto del valore nominale presentato.

Lotteria degli scontrini, come si fa per partecipare

Come fare per partecipare alla lotteria degli scontrini? È molto semplice: ad ogni cittadino viene richiesto di inserire i propri dati in un sito web appositamente dedicato a questa riffa. In cambio ognuno otterrà un codice lotteria composto da otto cifre, talvolta anche in formato di codice a barre. Lo stesso andrà consegnato ai negozianti al momento di concludere un acquisto. E per ogni euro di spesa compiuto, l’acquirente riceverà un biglietto virtuale. La cosa vale solamente per acquisti da almeno un euro a salire, e pagando in moneta virtuale ci saranno dei vantaggi ulteriori, con ad esempio l’ottenimento di due biglietti virtuali per ogni euro di spesa anziché uno soltanto.

Vantaggi ulteriori per chi paga con moneta virtuale

Questi tagliandi virtuali saranno associati in automatico al proprio scontrino fiscale. E ci penserà il Fisco ad avvertirci nel bene augurato caso in cui avremo vinto uno dei premi in palio. Gli avvisi possono arrivarci tramite raccomandata o con posta certificata. Da allora ci sarà tempo fino ai successivi 90 giorni per reclamare la vincita ed incassare quanto vinto. Anche gli esercenti avranno diritto a dei premi, in particolar modo per coloro che accettano pagamenti con le carte di credito o con sistemi analoghi. Dal 2021 poi ci dovrebbero essere dei cambiamenti nelle modalità dei premi, con l’introduzione di premi settimanali compresi fra i 5 ed i 25mila euro.