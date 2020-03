Incidente sull’A22, Bmw contro un tir: muore noto architetto di Verona

Un terribile incidente sull’A22 è costato la vita a un noto manager e architetto che viveva a Verona, il 50enne Axel Lars Bonura.

Drammatico incidente stradale ieri sera sull’A22. L’impatto, violentissimo, è costato la vita ad Axel Lars Bonura, noto manager e architetto 50enne che risiedeva a Verona. La vittima si trovava alla guida della sua auto, una Bmw aziendale, quando ha tamponato un autoarticolato finendo fatalmente schiacciato tra le lamiere. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 23:00 di martedì 3 marzo tra i caselli di Reggiolo e Pegognaga, in direzione Verona.

Leggi anche –> Incidente stradale in Molise | Marco muore a 29 anni davanti alla fidanzata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un altro terribile incidente mortale

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale, su cui al momento sta indagando la Polizia stradale di Modena. Il cinquantenne, pur avendo davanti a sé il rimorchio di un mezzo pesante, non avrebbe fatto in tempo a frenare: di qui il tragico epilogo. Ad allertare i soccorsi sono stati altri automobilisti: sul posto sono arrivati ambulanze e vigili del fuoco oltre alla Polizia stradale. Per Bonura però, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il traffico sull’A22 non ha invece subìto particolari disagi.

“Cercheremo di trovare le parole per comunicarvi ciò che non avremmo mai voluto che accadesse. Axel Bonura ci ha lasciati: un tragico incidente sulla A22 se l’è portato via improvvisamente ieri sera”, si legge in una nota a firma dei “colleghi Th.Kohl e Pharmathek”. “Axel era uno di noi. Come tutti noi trascorreva la maggior parte del tempo ad occuparsi di farmacie e lo faceva con un taglio molto personale: oltre alla sua professionalità che nessuno potrà mai mettere in discussione, Axel si distingueva per la sua gentilezza, la sua calma, la sua pacatezza”. “Chi ha avuto la fortuna di conoscere bene Axel – prosegue la nota – sa che, oltre a un bravo manager e architetto, era anche un amico attento e sincero. Una persona autentica con cui affrontare qualunque tipo di conversazione, anche le più personali e faticose”.

EDS