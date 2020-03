Grande Fratello Vip, Adriana Volpe a rischio squalifica – VIDEO

La showgirl Adriana Volpe è a rischio squalifica nella Casa del Grande Fratello Vip: ha compiuto un gesto che potrebbe costarle caro.

Adriana Volpe ha compiuto un gesto che potrebbe portarla all’esclusione e alla squalifica con la contestuale uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Tutta “colpa” di un messaggio arrivato dal cielo con un drone direttamente nel giardino della residenza dove si trovano i concorrenti. La produzione del programma si è subito accorta di quanto stesse accadendo.

Così, è arrivato un messaggio ad Adriana Volpe, che aveva raccolto il biglietto lanciato con il drone. “Adriana…Adriana…Porta immediatamente questo messaggio in confessionale…Porta il foglio in confessionale…”. La showgirl ha però ‘trasgredito’ le regole e letto il messaggio prima di portarlo in confessionale. Non è noto cosa ci fosse scritto su quel biglietto. Quel che è certo è che il suo atteggiamento potrebbe costarle caro. Non è infatti escluso che venga squalificata dalla produzione del programma.