Figlio violenta madre | torna a casa ubriaco e la assale

Rientra a casa dal bar del tutto alcolizzato e compie un atto terribile: figlio violenta madre, e non è la prima volta che accade qualcosa di così tremendo.

Un figlio violenta madre a causa dei fumi dell’alcol. La vicenda ha avuto luogo a Subiaco, località situata in provincia di Roma. Il fatto è accaduto nello specifico domenica 1° marzo in tarda serata.

L’uomo, 38 anni e con grossi problemi di alcolismo, è tornato a casa dove vive con la mamma 57enne. L’esagerare ancora una volta con la bottiglia lo a portato decisamente a non ragionare e ha assalito la donna. Quest’ultima è riuscita poi a dimenarsi ed a scappare. Una volta fuggita in strada ha ricevuto soccorso da alcuni passanti. Nel frattempo i carabinieri avevano ricevuto una segnalazione in merito a quanto era accaduto e hanno raggiunto la casa dei due nel breve volgere di pochi istanti. I militari hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione, riuscendo infine a trarlo in arresto.

Figlio violenta madre, la donna ricoverata con segni di stupro

Per quanto riguarda sua madre, quest’ultima ha ricevuto un ricovero urgente all’ospedale di Tivoli. Infatti a seguito di quanto accaduto, la donna ha rimediato delle lesioni e dei segni evidenti di un avvenuto stupro. Già in passato c’erano stati dei problemi tra i due, con lei ancora una volta a vestire i panni della vittima. Il figlio infatti l’aveva picchiata. Questo aveva spinto sua madre a sporgere una denuncia, salvo poi ritirare l’esposto poco dopo.

