Fiere ed eventi enogastronomici in Italia rinviati a causa del coronavirus. Cosa bisogna sapere. Le info utili.

Purtroppo l’epidemia di coronavirus in atto in Italia sta entrando nella sia fase più acuta e mentre i casi salgono in modo esponenziale, il contagio si sta estendendo anche ad altre regioni dopo quelle del Nord, come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, al momento le più colpite. Questo ha costretto le autorità di governo nazionali e locali a chiudere le scuole, i cinema, i teatri e altri luoghi pubblici. Molte manifestazioni sono state sospese, cancellate o rinviate.

Tra queste ci sono anche le fiere e gli eventi gastronomici in programma per il mese di marzo e per la primavera. Eventi molto importanti che richiamano un folto pubblico da tutta Italia e dall’estero e che per la loro vasta partecipazione non era più prudente che si svolgessero, data la contagiosità del coronavirus e del rapido aumento dei casi.

Si comincia proprio dal Vinitaly. purtroppo, la fiera internazionale del vino a Verona che era stata orgogliosamente mantenuta nella sua data di programmazione originaria, ad aprile, ma che di fronte all’avanzare dell’epidemia ha dovuto capitolare. il Vinitaly è rinviato a giugno, insieme ad altre manifestazioni gastronomiche in altre parti d’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Fiere ed eventi enogastronomici rinviati per il coronavirus

Il coronavirus, o covid-19, non guarda in faccia nessuno e oltre a isolare intere zone, chiudere scuole, uffici, locali, cinema e teatri, sta obbligando alla cancellazione o al rinvio di numerose manifestazioni. Un vero e proprio ciclone che sta spazzando via tutto, senza guardare in faccia nessuno. Oltre ai festival e agli eventi culturali, già in grave sofferenza nel nostro Paese, a finire vittima del coronavirus sono anche tante manifestazioni enogastronomiche che sono molto importanti per la nostra economica. Veicolo di trasmissione per la vendita e l’esportazione dei nostri prodotti agroalimentari e catalizzatore di visitatori nelle città che le organizzano, portando spesso un turismo qualificato ed esigente che poi riempie anche mostre e musei e partecipa agli eventi culturali collaterali, questo tipo di manifestazioni sono diventate nel tempo un punto di forza della nostra economia.

L’auspicio è che il rinvio e purtroppo anche il danno di immagine causato dal coronavirus non provochi perdite eccessive. Mentre per gli eventi cancellati l’augurio è che possano riprendersi presto e più forti di prima. Intanto vi segnaliamo gli eventi che spostati rispetto alla data originaria.

Taste Firenze 2020

A Firenze Taste 2020, il salone del gusto di Pitti Immagine dedicato all’enogastronomia italiana e originariamente in programma dal 7 al 9 marzo è stato rinviato a giugno. Si svolgerà dal 5 al 7 giugno (da venerdì a domenica), alla Stazione Leopolda, location abituale della manifestazione.

Così Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, ha spiegato il rinvio della manifestazione e la scelta delle nuove date: “Anzitutto era necessario confermare agli operatori la certezza dello svolgimento del salone ed è ciò che abbiamo fatto già questa mattina. Quanto al posticipo, è stata una decisione obbligata vista la situazione del paese, con intere aree in cui le attività produttive e commerciali sono ridotte al minimo. Abbiamo cercato un giusto equilibrio tra l’attuale calendario nazionale, gli impegni dei migliori compratori internazionali e le necessità del settore alimentare: siamo convinti che la collocazione trovata dia una risposta molto positiva in questo senso e confidiamo che il paese superi presto la fase più acuta dell’emergenza”.

Con i suoi oltre 400 espositori provenienti da tutte le regioni italiane – imprese medie, piccole e di dimensione artigianale specializzate, orientate alla ricerca della qualità più alta – Taste si è guadagnato in questi anni una posizione di assoluto rilievo nel panorama degli eventi gastronomici, anche grazie a una formula che abbina la promozione commerciale a un lavoro sui contenuti culturali legati alla produzione, alla distribuzione e al consumo di cibo.

“Ci rendiamo conto delle complicazioni che lo spostamento comporta per gli espositori del salone – ha aggiunto Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – ma l’evoluzione dell’emergenza è stata così rapida che abbiamo dovuto reagire sulla base di condizioni e informazioni che cambiavano ogni giorno. Attiveremo un canale di comunicazione più continuo con i nostri clienti e li terremo informati su tutte le decisioni organizzative che riguardano il nostro rapporto”

Per ulteriori informazioni: www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste.html

Identità Golose Milano 2020

Slitta anche Identità Golose 2020 a Milano. Anche questa manifestazione era in programma per il weekend del 7-9 marzo. Nel capoluogo della Lombardia, la regione maggiormente colpita dal coronavirus, il rinvio della manifestazione era assolutamente inevitabile. L’evento si terrà dal 3 al 5 luglio al MiCo Milano Congressi, nel quartiere City Life.

La sedicesima edizione del congresso Identità Golose Milano avrà come filo conduttore un tema importante, il senso di responsabilità. “Oggi più che mai è il momento delle scelte. Chi popola a ogni livello il mondo della ristorazione ha modo di accedere a così tante fonti d’informazione che suona anacronistico e colpevole pensare di non essere interconnessi con tutti ai quattro angoli del pianeta. Ci si può informare senza fatica alcuna, a patto però di volerlo per davvero e non per finta continuando a rimandare scelte importanti e inevitabili. Tutti dobbiamo avere ben presente il valore più importante di tutti, che viene prima di qualsiasi legge, norma o regolamento: Il senso di responsabilità.

Tali i problemi che investono la Terra e chi l’abita, da non potersi più rinchiudere nel proprio microcosmo, un ristorante o una redazione, una cantina o una pasticceria, subendo passivamente quanto accade tutt’attorno. Abbiamo una coscienza, usiamola per fare subito ciò che possiamo e dobbiamo prima ancora che leggi o regolamenti ce ne impongano l’obbligo”, ha dichiarato Paolo Marchi, Creatore e curatore di Identità Golose.

Informazioni: www.identitagolose.it

Vinitaly Verona 2020

Veniamo alla manifestazione più attesa, il Vinitaly di Verona. La manifestazione sul vino più importante d’Italia, originariamente fissata per il periodo dal 19 al 22 aprile, è stata spostata anch’essa a giugno. Il Vinitaly si svolgerà come sempre nella location di Veronafiere, ma dal 14 al 17 giugno, con anteprima di OperaWine con Wine Spectator il 13 giugno.

“In considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale – si legge nel comunicato stampa di Vinitaly -, Veronafiere ha deciso di riposizionare le date di Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood dal 14 al 17 giugno 2020, ovvero nel periodo migliore per assicurare a espositori e visitatori il più elevato standard qualitativo del business”. Così Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere in chiusura del Consiglio di amministrazione della Spa. “Vinitaly, insieme ad OperaWine – ha proseguito il direttore generale –, si svolgerà quindi in un contesto temporale in cui grandi eccellenze del made in Italy, quali Cosmoprof e Salone del mobile, per esempio, avranno il compito di rilanciare con forza l’attenzione dei mercati internazionali e l’immagine dell’Italia. In questo frangente ringraziamo le aziende per la fiducia che ci stanno dimostrando”. La decisione è stata frutto di un’attenta analisi dei dati disponibili oltre che dell’ascolto delle posizioni degli stakeholder del mercato, incluse le principali associazioni di settore: Unione Italiana Vini, Assoenologi, Federvini, Federdoc, Federazione vignaioli indipendenti e Alleanza delle Cooperative settore vitivinicolo. “Lo spostamento a giugno di Vinitaly e di altre importanti manifestazioni internazionali nelle città di Milano e Bologna – spiega Maurizio Danese, presidente di Veronafiere – è un segnale che il made in Italy scommette su una pronta ripresa economica nei settori chiave del sistema-Paese. Auspichiamo quindi che il nuovo calendario fieristico nazionale possa generare una rinnovata fiducia ed essere strumento con cui capitalizzare la ripartenza del nostro Paese”.

Veronafiere attiverà una task force per assistere i propri clienti in ogni ambito necessario alla riorganizzazione delle manifestazioni posticipate e in stretta collaborazione con le associazioni di riferimento predisporrà tutte le azioni di incoming necessarie a garantire la presenza di buyer e operatori professionali qualificati. Sulle nuove date, inoltre, Confcommercio Verona e Cooperativa Albergatori veronesi hanno espresso massima disponibilità per favorire lo spostamento delle prenotazioni. Nel 2021 Vinitaly sarà in calendario nelle sue date consuete (18-21 aprile); date che sono frutto dell’accordo con l’Union dei Grandi Cru di Bordeaux (UCGB) col quale dal 2013 c’è un accordo nato per incontrare le esigenze dei protagonisti del mondo del vino, buyer e stampa internazionale in particolare.

Informazioni: www.vinitaly.com