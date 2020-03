Emma Marrone, la verità su Stefano De Martino: “Ecco perché è finita”

Emma Marrone torna a parlare di Stefano De Martino e svela perché la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Il primo incontro avvenne nello studio di Amici, e fu subito colpo di fulmine. Emma Marrone e Stefano De Martino hanno vissuto per diversi anni un’intensa storia d’amore, lontana dalle telecamera e sfociata in una felice convivenza, ma poi bruscamente giunta al capolinea con l’entrata in scena di Belen Rodriguez. Ora la cantante svela i motivi dell’addio al ballerino e conduttore napoletano.

La love story tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Correva l’anno 2012 quando Emma Marrone vide crollare tutte le sue certezze e fu bollata su tutti i giornali di gossip come vittima del tradimento di De Martino con Belen. In quel difficile momento la cantante scelse la via del silenzio, rifiutandosi di rilasciare interviste sull’argomento e concentrandosi esclusivamente alla musica. Ma il tempo, si sa, rimargina anche le ferite più profonde e Emma si è finalmente sentita pronta ad affrontare la questione a viso aperto.

I rapporti fra Emma e il suo ex fidanzato oggi sono sereni e distesi, tanto che la cantante riesce persino a fare dell’ironia sulla loro love story, pur senza dimenticare il passato. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Nostra è tornata a parlare di quel travolgente amore nato negli studi di Maria De Filippi. “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato – ha detto -: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro”.

Poi, senza citare mai espressamente Belen, la cantante parla di uno “tsunami” che travolse la relazione: “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”. A quanto pare ne è valsa la pena.

