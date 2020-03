Coronavirus, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri positivo al test

Il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri è risultata positiva al Coronavirus: ecco le sue condizioni.

Anche il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, è stato contagiato dal Coronavirus. La prima cittadina, che riveste anche la carica di presidente della Provincia, è risultata positiva al tampone, e si trova ora in isolamento nella sua abitazione. Nonostante presenti i sintomi tipici della malattia con febbre alta e tosse, le sue condizioni non destano al momento particolare preoccupazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un altro personaggio pubblico contagiato dal Coronavirus

Patrizia Barbieri, castelvetrese, ha appreso oggi stesso di essere stata contagiata dal Coronavirus, e sono immediatamente scattati tutti i protocolli del caso. “Tra poco mi collegherò in videoconferenza per avere i dati aggiornati sullo sviluppo del contagio e sul numero delle persone positive al coronavirus. In questo momento sto lavorando da casa – ha scritto la prima cittadina sul suo profilo Facebook – perché anche io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario”. Si tratta del terzo sindaco piacentino positivo dopo quelli di Borgonovo e di Calendasco; in quarantena precauzionale anche quelli di Rottofreno e Rivergaro.

