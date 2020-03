Coronavirus, le regole del governo nel nuovo decreto – VIDEO

Oggi verranno approvate le nuove regole del governo per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus: ecco quali sono.

Ieri il presidente del Consiglio ha illustrato i decreti che dovranno essere approvati nelle prossime ore per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il primo contiene delle nuove misure sanitarie, che riguardano sia delle indicazioni di comportamento per tutti gli italiani sia delle restrizioni a livello organizzativo. Il secondo invece riguarda l’approvazione di fondi necessari a rafforzare il sistema sanitario nelle zone maggiormente colpite. L’intento è quello di aumentare del 50% i posti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le regole da seguire, gli italiani dovranno continuare la buona pratica di lavare spesso le mani, di non toccare occhi, naso e bocca e di starnutire sul gomito. Ma queste misure se ne aggiungono delle altre: bisogna mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone, evitare abbracci, baci e strette di mano. Viene inoltre consigliato di non partecipare ad eventi che presentano una grande affluenza di pubblico. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, specie le partite di calcio, questi verranno disputati a porte chiuse. Infine una raccomandazione per i più anziani: gli over 75 devono rimanere in casa. Una volta approvato il decreto, le misure saranno in vigore per 30 giorni.

