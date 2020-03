Coronavirus, il meeting della Regione Liguria “interrotto” da ‘Stupid Love’ di Lady Gaga – VIDEO

Un video diventato virale mostra il momento in cui la conferenza stampa della Regione Liguria viene momentaneamente interrotta da ‘Stupid Love’ di Lady Gaga.

Un meeting con la stampa della Regione Liguria è divenuto virale sul web, soprattutto negli Stati Uniti. Mentre gli esperti ed i politici parlavano della situazione Coronavirus e delle misure che sarebbero state applicate per affrontare l’emergenza, in sala irrompe una suoneria. Dal cellulare dell’ignoto disturbatore risuonava il nuovo singolo di Lady Gaga, ‘Stupid Love‘, fatto che ha suscitato la reazione divertita dei presenti e che sta facendo divertire i fan della cantante in tutto il mondo.

La notizia della sua “presenza” anche ad un meeting così importante è giunta anche alla diretta interessata. La Germanotta è divertita dall’accaduto ma anche soddisfatta perché vuol dire che il suo nuovo singolo ha già conquistato qualcuno al punto da convincerlo a metterlo come suoneria. Nel Tweet in cui condivide il video in questione, infatti, commenta semplicemente scrivendo: “Questo è il motivo per cui faccio musica”.

