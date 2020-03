Coronavirus | l’Oms | “Soldi veicolo per germi e Covid-19”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che tramite i soldi Coronavirus e germi vari possono trasmettersi molto facilmente. “Prendete precauzioni”.

Nell’ambito dell’allarme Coronavirus Italia e nel mondo, arriva un consiglio molto importante da parte dell’Oms. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci tiene a ricordare di lavarsi le mani adeguatamente ogni qual volta si venga a stretto contatto con i soldi. Le banconote in particolare rappresentano infatti un potente mezzo attraverso il quale veicolare batteri.

Ed anche il virus Covid-19 può attecchire sul materiale che va a comporle, sebbene il contagio sia più efficace per via organica. Ma batteri e virus riescono a sopravvivere anche su superfici di diverso tipo. La Bbc riporta le parole rilasciate nelle scorse ore da un portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Coronavirus soldi, le banconote sono un ricettacolo di germi

“Il denaro viaggia a grande velocità ogni giorno e può catturare ogni tipo di batterio. Per questo motivo consigliamo allora alle persone di lavarsi accuratamente le mani dopo avere toccato i soldi. Inoltre non toccatevi il volto prima di avere lavato le mani stesse”. Nei giorni scorsi i governi di Cina e di Corea del Sud hanno disposto per la disinfezione di tutte le banconote in circolazione sul loro suolo. Non altrettanto ha invece ritenuto di fare la Bank of England per quanto riguarda il Regno Unito. Le autorità britanniche preposte infatti confidano nel fatto che le loro sterline in corso di validità siano per la maggior parte dei casi costituite da banconote plastificate.

