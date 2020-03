Coronavirus: il ministro Patuanelli sceglie l’autoisolamento – VIDEO

Il ministro Patuanelli sceglie l’autoisolamento dopo essere stato in contatto con l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, positivo al Coronavirus.

Mentre un assessore della Regione Lombardia e due dell’Emilia Romagna sono risultati positivi al Coronavirus, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in autoisolamento al Mise.

Si tratta di una misura del tutto precauzionale, a cui si è predisposto lo stesso ministro dopo l’incontro, risalente al 25 febbraio scorso, con l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Covid-19.

Da quanto risulta, Patuanelli ha anche effettuato il tampone per il Coronavirus, risultando negativo. Nonostante questo, ha optato per l’autoisolamento, anche se continua a lavorare a pieno regime. Non partecipa ad esempio al Consiglio dei ministri, ma si collega in conference call. Si tratta del primo caso di un ministro della Repubblica che sceglie l’autoisolamento di fronte al rischio Coronavirus. In queste ore, intanto, sono attese le decisioni del governo Conte, del quale Patuanelli fa parte, rispetto alle nuove misure di contenimento da prendere sul Coronavirus.