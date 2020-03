Coronavirus nave quarantena: succede a Genova, con l’imbarcazione che è attualmente posta a provvedimento di momentaneo isolamente.

Giunge la notizia di una nave posta in quarantena a Genova, in merito alla situazione Coronavirus Italia. L’imbarcazione si trova sottoposta a situazione di momentaneo isolamento con 50 persone a bordo. Si tratta della Gnv Rhapsody, che era attraccata nel porto del capoluogo ligure per ricevere assistenza con delle previste riparazioni. Il motivo della quarantena è da ricercare nella presenza di una persona risultata positiva al Coronavirus e sbarcata in Tunisia dalla stessa imbarcazione lo scorso 27 febbraio. Questo lo ha posto in condizioni di entrare in contatto con molti degli individui a bordo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI