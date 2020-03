Coronavirus nave quarantena: succede a Genova, con l’imbarcazione che è attualmente posta a provvedimento di momentaneo isolamente.

Giunge la notizia di una nave posta in quarantena a Genova, in merito alla situazione Coronavirus Italia. L’imbarcazione si trova sottoposta a situazione di momentaneo isolamento con 50 persone a bordo.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus: il governo chiude scuole e università fino a metà marzo

Si tratta della Gnv Rhapsody, che era attraccata nel porto del capoluogo ligure per ricevere assistenza con delle previste riparazioni. Il motivo della quarantena è da ricercare nella presenza di una persona risultata positiva al Coronavirus e sbarcata in Tunisia dalla stessa imbarcazione lo scorso 27 febbraio. Questo lo ha posto in condizioni di entrare in contatto con molti degli individui a bordo. Tale individuo era stato sottoposto a test di rilevamento da Coronavirus solamente alcuni giorni dopo essere sbarcato in Tunisia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | morti sepolti senza funerale nella zona rossa

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, nuove regole: scuole chiuse in tutta Italia, due metri di distanza, over 65 a casa

Coronavirus nave quarantena, è nel porto di Genova: “Situazione sotto controllo”

La compagnia che gestisce la nave precisa in una nota quanto segue.”La nave, che come pianificato da tempo è attualmente in sosta per lavori di manutenzione, non è in quarantena, tecnicamente parlando. Infatti non vi sono casi effettivamente rilevati a bordo. Tuttavia al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi. Non risultano al momento segnalazioni di alcun tipo da parte dell’equipaggio – aggiunge – e c’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte”. Sulla situazione in corso ha deliberato in mattinata la Prefettura di Genova. Sono scattate tutte le misure di auto isolamento previste in questi casi. La situazione appare sotto controllo, come fatto sapere anche dalla Asl.

LEGGI ANCHE –> Fiere ed eventi enogastronomici rinviati a causa del coronavirus