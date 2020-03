Coppa Italia | Napoli Inter rinviata | quando si giocano le semifinali

Anche Napoli Inter rinviata in Coppa Italia, dopo l’annullamento con relativo spostamento dell’altro incontro Juve Milan, per la situazione Coronavirus.

Manca ancora l’ufficialità, ma si parta di Napoli Inter rinviata. La semifinale di ritorno di Coppa Italia era data in calendario per giovedì 5 marzo, ma fonti del Governo riprese dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fanno sapere che anche il match del ‘San Paolo’ è saltato, al pari dell’altra semifinale Juventus Milan.

Le motivazioni sono da ricercare nella attuale situazione data dall’imperversare del Coronavirus in Italia. Una situazione che dovrebbe provocare la netta opposizione del presidente della compagine azzurra, Aurelio De Laurentiis. Il quale avrebbe invece espresso parere favorevole alla ipotesi di calendario avanzata nella tarda serata di ieri da parte della Lega Calcio.

Napoli Inter rinviata, la Coppa Italia slitta a maggio?

La gara Napoli Inter rinviata dunque: quando si giocherà l’incontro di Coppa Italia? Sia questa partita che Juve Milan dovrebbero slittare a maggio. Anche se bisognerà vedere gli eventuali incastri che si verrebbero a creare con gli impegni europei di tre dei quattro club interessati. Juventus, Napoli ed Inter infatti sono ancora in corsa nelle rispettive competizioni e potrebbero andare avanti fino agli atti finali. Bianconeri ed azzurri devono fronteggiare rispettivamente il Lione ed il Barcellona. Ed anche per quelle partite sono allo studio dei provvedimenti importanti, come ad esempio il divieto di giocare a porte aperte. L’Inter invece potrebbe andare avanti in Europa League.

È caos rinvii anche in Serie A

Anche in Serie A ci sono già stati diversi rinvii a raffica. La Lega Calcio, relativamente al campionato, ha avanzato l’idea di recuperare la 26/a giornata dello scorso fine settimana del 29 febbraio e 1° marzo a sabato 7 e domenica 8 marzo. Sarebbe poi il 27° turno a slittare in avanti. Proposta accettata da 19 delle 20 squadre di Serie A, con la sola Inter contraria. I nerazzurri intendono giocare prima con la Sampdoria e poi con la Juventus, da quanto si apprende. Sempre in merito a Napoli Inter di Coppa Italia poi, i partenopei avevano puntualizzato di non accettare un eventuale provvedimento di disputa del match a porte chiuse.

