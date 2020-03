Conosciamo meglio la storia di Cristina Comencini, la madre di Carlo Calenda: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Cristina Comencini nasce a a Roma l’8 maggio 1956. Figlia del regista Luigi, consegue la laurea in economia e commercio alla Sapienza di Roma nel 1978. Frequenta i corsi di Federico Caffè, ma si avvicina sempre di più al mondo dello spettacolo. Fa l’esordio nel film Infanzia, vocazione con le prime esperienze di Giacomo Casanova. Appare in qualità di co-sceneggiatrice: del padre in Il matrimonio di Caterina (1982), di Suso Cecchi D’Amico nella miniserie televisiva Cuore (1984) e nel film La Storia (1986), e in Quattro storie di donne diretto da Franco Giraldi (1986). In regia il suo esordio arriva nel 1988 con il film Zoo cui seguono, dopo la sceneggiatura di Buon Natale… buon anno (1989), le regie di I divertimenti della vita privata, La fine è nota (dal romanzo di Geoffrey Holliday Hall, Va’ dove ti porta il cuore, Il più bel giorno della mia vita e La bestia nel cuore. Inoltre, è autrice di diversi romanzi, come Le pagine strappate, tradotto in Francia, Passione di famiglia con il Premio Rapallo Opera Prima 1992, Il cappotto del turco, Matrioska (2002), La bestia nel cuore (2004), L’illusione del bene, Lucy. In passato ha scritto anche testi teatrali.

LEGGI ANCHE >>> Chi è Carlo Calenda: età, vita privata, carriera dell’ex ministro



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carlo Calenda, chi è la mamma Cristina Comencini: vita privata

Sorella di Francesca, Paola ed Eleonora, Cristina ha tre figli. Il primogenito è Carlo Calenda, avuto all’età di 17 anni, avuto da Fabio Calenda, suo ex marito. All’età di 10 anni Carlo recita nella miniserie televisiva Cuore sotto la direzione del nonno Luigi Comencini. Nel 2001 sposa Riccardo Tozzi, produttore cinematografico e fondatore della casa di produzione Cattleya, da cui ha avuto una figlia.