Trio Appassionante, chi sono le tre cantanti: carriera e curiosità sul terzetto considerato il corrispettivo femminile del gruppo Il Volo.

Si possono definire il corrispettivo femminile del gruppo musicale Il Volo, nato nel 2009 all’interno della trasmissione ‘Ti lascio una canzone’: sono il Trio Appassionante, composto da tre giovanissime ragazze.

I loro nomi sono Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa e sono una ciociara, una sarda ed una pugliese. Proprio come i loro omologhi maschili, le tre ragazze hanno coniugato il canto lirico alla musica pop.

Carriera e curiosità sul trio Appassionante

Nonostante si siano formate addirittura nel 2002, soltanto negli anni più recenti hanno ottenuto un discreto successo. Sono state infatti scoperte e lanciate televisivamente da Piero Chiambretti nello show Matrix Chiambretti, programma a cui hanno partecipato nel 2018. Successivamente, le abbiamo viste esibirsi allo stadio Olimpico di Roma, prima della partita Mundial. Ma il trio Appassionante ha una storia ben radicata.

Da Roma, infatti, sin da subito iniziato a calcare i palcoscenici nazionali e internazionali, quindi nel 2005 esce il loro primo disco omonimo. Tre anni dopo è la volta di Salve, pubblicato in collaborazione con la Czech National Symphony Orchestra. Nel 2012 esce Wings, uno dei loro singoli più famosi. Arriva quindi Passion, un best of del trio, infine nel 2017 esce Nell’Aria. Tra i brani che le hanno rese celebri la cover di una delle arie più famose, ‘Nessun dorma’, tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini. Le tre ragazze sono impegnate anche nel sociale e in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne.