Antonella Clerici | “Voglio spiegazioni da Mattarella” FOTO

Antonella Clerici invoca l’intervento diretto da parte di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, per la situazione che vige ad oggi in Italia.

La conduttrice televisiva Antonella Clerici è comprensibilmente preoccupata per la situazione Coronavirus in Italia. E non potrebbe essere altrimenti. In tanti fra noi hanno visto la propria tranquillità quotidiana sconvolta dagli effetti diretti ed indiretti che il sorgere di questa patologia ha comportato.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, un mese di stop a manifestazioni: zona rossa estesa a Bergamo?

E ad alimentare ulteriori insicurezze ci pensano le notizie spesso contrastanti provenienti in particolare dal web, dove le sole news che andrebbero ritenute attendibili sono quelle provenienti da enti ufficiali o che riportano fonti attendibili. Le autorità governative e sanitarie stanno mettendo in atto delle contromisure per cercare di arginare qualsiasi eventuale rischio. La sensazione però è che la gente non abbia compreso realmente quale sia la portata della presenza del Coronavirus in Italia. Vige comunque della più che comprensibile ansia per i propri cari.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, possibile allargamento zone rosse: “Evitate di baciarvi e abbracciarvi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Antonella Clerici: “Sull’emergenza Coronavirus serve un intervento di Mattarella”

Per questo Antonella Clerici prova a smorzare la tensione mostrando degli scatti di serenità quotidiana dalla sua dimora di Arquata Scrivia, posta nei boschi della provincia di Alessandria. Nei suoi post, la 56enne ex presentatrice de ‘La Prova del Cuoco’ (e che tornerà su Rai 1 il prossimo autunno con un nuovo programma dal titolo ‘Sei un Mito’, n.d.r.) scrive che ora c’è il bisogno di “sacrificarci un pò tutti”. Restando magari in casa e limitando al massimo i contatti umani diretti, per arginare il più possibile il diffondersi del Coronavirus. E rispettando le più elementari norme igieniche più di quanto non si faccia di solito. Ma non è tutto: la Clerici invoca l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché tranquillizzi la popolazione. “Non so voi ma sento il bisogno di ascoltare il presidente Mattarella a reti unificate che ci spieghi davvero cosa sta succedendo e ci conforti in questo clima di sbandamento e difficoltà”, scrive la Clerici.