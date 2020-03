Alessia Marcuzzi | scollatura da mozzare il fiato | FOTO

È bellissima ed è il solito magnifico spettacolo Alessia Marcuzzi. La presentatrice tv di Mediaset si mostra in tutto il suo splendore.

È una Alessia Marcuzzi che sfida di continuo l’età, e ne esce perennemente vincitrice, quella che possiamo ammirare su Instagram. Il profilo social della conduttrice di Mediaset è pieno di scatti sensuali, oppure autoironici, o anche di entrambi.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi, addio all’Isola dei Famosi: ecco il perché

Ma è proprio quando la bella romana 47enne si mette in mostra che i followers sembrano apprezzarla di più. Nonostante le gravidanze passate, il suo fisico resta sempre tonico, esile ed al top della forma possibile. Un traguardo impensabile per molte donne della sua età. Lei continua a mostrarsi ed a sentirsi giovanissima sia dentro che fuori. Niente da, dire, bellissima. E nel corso di una delle sue ultime storie, la splendida Alessia ha continuato a farsi vedere come meglio non avrebbe potuto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incendio doloso per riconquistare il marito | “Me l’hanno detto i tarocchi”

Alessia Marcuzzi, i suoi post recenti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Stasera😎 Un post condiviso da Alessia (@alessiamarcuzzi) in data: 3 Mar 2020 alle ore 3:39 PST

Visualizza questo post su Instagram Sii gentile ed abbi coraggio. Un post condiviso da Alessia (@alessiamarcuzzi) in data: 2 Mar 2020 alle ore 6:11 PST